GoldenEye 007: data di uscita per Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online

Dopo una lunga attesa è stata finalmente annunciato quando GoldenEye 007 verrà aggiunto al catalogo di Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Segnatevi la data sul calendario: il gioco sarà disponibile per gli abbonati dei due servizi a partire dal 27 gennaio 2023, ovvero dopodomani.

L'annuncio è arrivato assieme a un trailer con protagonista GoldenEye 007 pubblicato dal canale YouTube di Nintendo e Rare che possiamo ammirare nel player sottostante.

Il filmato offre un mix di sequenze di gameplay, illustrando nel mentre le caratteristiche esclusive di questo rilancio, tra cui il formato video 16:9 widescreen, il multiplayer online fino a 4 giocatori (su Xbox solo in locale con split-screen).

In precedenza si era parlato della versione Xbox di GoldenEye 007 in arrivo su Xbox Game Pass come una remaster, cosa parzialmente confermata dal trailer pubblicato da Rare che parla di un gioco "fedelmente ricreato e migliorato". Dal sito ufficiale Microsoft, apprendiamo che GoldenEye 007 su Xbox avrà risoluzione fino a 4K con formato 16:9, obiettivi e un sistema di controlli alternativo.

Che ne pensate, approfitterete dell'ingresso di GoldenEye 007 nei cataloghi di Xbox Game Pass e Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo per rigiocarlo o per provarlo per la prima volta?

GoldenEye 007 è solo uno dei tanti giochi in arrivo su Game Pass, dopo la pausa natalizia. Novità in tal senso dovrebbero arrivare durante l'evento Developer_Direct di Xbox in programma per questa sera.