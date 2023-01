The Last of Us: Naughty Dog ci parla dei clicker e di come sono stati adattati per la serie TV

Naughty Dog ha pubblicato un nuovo video di The Last of Us, in cui illustra la lavorazione dei clicker, una delle creature infette che popolano il mondo di gioco, e di come siano state portate sul piccolo schermo dalla serie di HBO.

Si tratta del secondo video della serie inaugurata con la spiegazione della sequenza introduttiva. Anche nel caso dei clicker, sono intervenuti nel video alcuni esponenti dello studio di sviluppo.

I clicker sono stati pensati per rappresentare una minaccia immediata per il giocatore e sono stati realizzati per essere organici con il mondo di gioco. Neil Druckmann ha spiegato che sono stati aggiunti in un secondo momento al gioco, che inizialmente doveva avere solo nemici umani. A motivarne l'inclusione è stata la volontà di rendere meglio l'idea del perché il genere umano è finito sull'orlo dell'estinzione.

Straley, Druckmann e soci però volevano differenziarsi dai classici zombi, visti in innumerevoli film e videogiochi. Alla fine prevalse la visione di Hyoung Nam, un concept artist che creò gli infetti mescolandoli a dei funghi, facendo in modo che non fosse più possibile riconoscerne il volto.

I concept art degli infetti

Insomma, se volete saperne di più su questi iconici nemici, guardate il filmato e vivete felici.