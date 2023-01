The Last of Us: video "L’amore di un padre" ci parla della realizzazione della sequenza introduttiva

Sony ha pubblicato il primo di una serie di video dedicata alla realizzazione di The Last of Us. Si parte dall'introduzione, che viene spiegata e commentata dagli sviluppatori e dagli autori della serie TV omonima di HBO.

"In un'orribile notte la vita di Joel è cambiata per sempre. Fungendo da presentazione per i giocatori al mondo di The Last of Us, la serata trascorsa con Joel, Sarah e Tommy quando l'epidemia di cordyceps cambia tutto consolida il tono, lo stile e la posta in gioco del mondo del franchise."

A questo punto fate attenzione, perché nel caso non abbiate giocato a The Last of Us, potreste non voler vedere le anticipazioni contenute nel video. Quindi consideratevi avvisati.

Naughty Dog ha spiegato l'importanza dell'introduzione, che è la prima opportunità di dare ai giocatori un'impressione di The Last of Us. Gli sviluppatori hanno cambiato la sequenza nel corso dello sviluppo, aggiustandola alla bisogna. Una delle differenze? In origine i giocatori avrebbero dovuto controllare Joel molto prima.

"L'inizio del gioco è stata una delle ultime cose che abbiamo finalizzato mentre stavamo creando The Last of Us," afferma il presidente di Naughty Dog e co-director di The Last of Us Neil Druckmann. "Per molto tempo il piano era di giocare nei panni di Joel, non di Sarah, e uno nei panni di Joel avrebbe sentito i rumori nella casa del vicino, si sarebbe recato lì e avrebbe visto che erano stati contagiati. Poi sarebbe tornato indietro per prendere la figlia... e poi tutto il resto [nel gioco finale] è rimasto come pianificato."

Per evitare che la soluzione scelta sembrasse troppo scontata, Naughty Dog ha optato per mettere il giocatore nei panni di Sarah: "Ci è sembrato un modo molto speciale di affrontare [questa storia]. Il fatto che lo stiate vedendo dal punto di vista di una bambina molto innocente rende tutto più inquietante e pauroso e ciò è diventato la nostra stella polare."

Il video contiene in realtà molte altre curiosità, come quella legata alla fine dello sviluppo e a come la situazione abbia influenzato anche l'introduzione: ""[Dato che questo livello è stato completato quasi alla fine dello sviluppo], il caos del provare a finire il gioco si è infiltrato in quello di ciò che stava accadendo e abbiamo avvertito che quella fosse proprio l'emozione, la confusione, il caos, l'essere disgiunti, non sapere ciò che stava per accadere. Il caos aumenta e raggiunge il culmine mentre Joel porta via dai civili che urlano, gli infetti che ringhiano e le fiamme ardenti una Sarah ferita. Ma proprio quando pensa di riuscire a fuggire dalla scena, gli viene puntata una pistola contro da un soldato con chiare istruzioni di ucciderlo. Per proteggere la figlia, Joel si gira proprio mentre il soldato spara, ma non basta. Joel perde il suo mondo in un intenso momento brutale."

Insomma, se amate The Last of Us guardate il video per scoprire alcuni dei suoi segreti.