Tchia arriverà nella primavera del 2023 su PS4, PS5 e PC, nuovi dettagli

Phil Crifo, director di Tchia, ha annunciato che il gioco arriverà nella primavera del 2023 su PS4 e PS5, svelando anche nuovi dettagli sul gameplay di questa particolare esclusiva console di PlayStation da parte del piccolo team Awaceb.

Come riferito già all'epoca della sua presentazione e anche nel nostro più recente provato, Tchia è un gioco fortemente ispirato alla terra natale del team di sviluppo in questione, ovvero la Nuova Caledonia, che gli autori hanno voluto omaggiare con una particolare avventura in un'ambientazione che riprende quella reale del paese in questione.

I panorami di Tchia riprendono dunque quelli dell'arcipelago della Nuova Caledonia, con la possibilità di esplorare liberamente tali ambientazioni e una riproduzioni cartoonesca ma piuttosto fedele degli scorci, della flora e della fauna locale.

Allo stesso modo, anche la storia è ispirata al folklore del paese natale degli sviluppatori, così come i personaggi sono doppiati da attori locali, il tutto anche per promuovere in qualche modo la cultura della Nuova Caledonia e stimolare la curiosità nei confronti di questo particolare paese tropicale.

Tchia racconta la storia di una ragazza che cerca di salvare il proprio padre dal crudele tiranno Meavora, interagendo con vari personaggi e animali, esplorando e risolvendo enigmi. Tra le caratteristiche principali del gameplay troviamo il Salto dell'Anima, che permette di controllare qualsiasi oggetto o animale che incontriamo e l'uso dell'Ukulele che può essere suonato attraverso una meccanica particolarmente profonda e libera.

L'esplorazione resta comunque il cuore di Tchia, che consente di avventurarci liberamente all'interno degli splendidi panorami dell'arcipelago, saltare a volare in giro per il paese. Il gioco arriverà dunque nella primavera del 2023 su PC, PS4 e PS5.