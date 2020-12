Tchia annunciato con un trailer durante i The Game Awards 2020

Nel corso del pre-show dei Game Awards 2020 è stato annunciato Tchia con un trailer, un'avventura open world sviluppata da Kowolonn dalle atmosfere esotiche e dalle meccaniche peculiari. Trovate il video di questa piccola meraviglia in testa alla notizia. Tchia è in sviluppo per PC (Steam) e Stadia. Per ora non sono state annunciate altre piattaforme.

Tchia, la protagonista del gioco, potrà scalare pareti, nuotare e navigare per le isole di un bellissimo arcipelago, dove dovrà svolgere diverse attività. Potrà anche controllare animali e oggetti, oltre che suonare un ukulele.