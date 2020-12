Cyberpunk 2077 su PS4: l'analisi tecnica è deludente, conferma i problemi

Cyberpunk 2077 in versione PS4 è stato analizzato da Digital Foundry con uno dei consueti approfondimenti video della rubrica britannica, rilevando delle performance piuttosto deludenti per quanto riguarda la console base e accettabili per quanto riguarda PS4 Pro.

Il gioco è stato testato dopo l'aggiornamento con la patch 1.02, ovvero quella disponibile per il day one al lancio del gioco. In base a quanto rilevato, su PS4 standard il gioco punta ai 900p dinamici come risoluzione, ma nella maggior parte dei casi viene rilevata una risoluzione più bassa fino a 720p, ma l'aspetto non è molto positivo.

Un'altra problematica è data dalle performance, che su PS4 base partono da 30 fps ma scendono spesso e volentieri, in certi casi anche verso i 15 fps, risultando in una media nettamente inferiore ai 30 fps posti come obiettivo.

Su PS4 Pro la situazione migliora: la risoluzione target è 1188p dinamici ma anche in questo caso spesso e volentieri la risoluzione effettiva su schermo è più bassa e si aggira spesso verso i 1080p come media, scendendo fino a 972p. Anche il frame-rate migliora rispetto a PS4 slim mantenendo meglio i 30 fps ma scendendo comunque, in alcuni casi, verso i 20 fps.

Vengono dunque confermati i problemi di performance di Cyberpunk 2077 sulle console di attuale generazione, con tali versioni che sono state considerate imbarazzanti da molti e sono già origine di vari meme.