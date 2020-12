Xbox Family Setting app: niente console fino alla fine dei compiti e altre funzioni aggiunte

Microsoft ha aggiornato la sua app Xbox Family Setting, un software per Android e iOS che si collega alle console Xbox One e Xbox Series X|S e consente di effettuare vari controlli, imponendo limiti di utilizzo e di acquisto.

Si tratta di uno strumento studiato soprattutto per i genitori, un'app che consente un controllo piuttosto completo dell'utilizzo della console Xbox di casa da parte di tutti gli utenti collegati all'utente principale, ora ancora più completo vista l'introduzione di nuove funzionalità.

Lanciata a settembre, l'app Xbox Family Setting ha ottenuto di recente un nuovo aggiornamento che ha aggiunto ulteriori opzioni e funzionalità al software, consentendo un controllo più completo della console. Tra queste troviamo un controllo più completo dello screen time, con il resoconto preciso della durata di utilizzo di Xbox da parte dei vari utenti e la possibilità di porre delle limitazioni di tempo.

È presente anche l'opzione per mettere in pausa la console, di fatto bloccandola dalla app per consentire ai figli di "finire i compiti per casa" o effettuare qualsiasi altro impegno prima di poter tornare ai videogiochi, con la possibilità di rimuovere il blocco manualmente dalla app o impostare un timer per lo sblocco.

Interessante anche l'opzione che riguarda il controllo degli acquisti: questa rappresenta una sorta di filtro alla possibilità di acquistare contenuti su Xbox Store. Una volta attivata, gli utenti che rientrano sotto il controllo di Xbox Family Setting invece di acquistare direttamente possono inserire i prodotti in una sorta di wishlist: il genitore vede quali sono i prodotti che i figli vorrebbero acquistare (o che hanno tentato di acquistare) e possono bloccarne l'azione o consentire l'acquisto.

Per saperne di più, vi rimandiamo al video che mostra come funziona l'app Xbox Family Setting, che può essere scaricata a questo indirizzo per Android o a questo indirizzo per iOS.