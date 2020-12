The Game Awards e Xbox Store: demo e sconti speciali sui giochi candidati

I Game Awards 2020 portano nuovi sconti e iniziative speciali anche su Xbox Store, che in questi giorni lancia i saldi dedicati all'evento di stanotte e anche la possibilità di scaricare demo relative ai giochi candidati nelle varie categorie.

Al momento troviamo 120 giochi in sconto su Xbox Store in occasione dei Game Awards 2020, tra i quali titoli di grande interesse e alcuni anche piuttosto recenti, oltre a varie demo scaricabili che consentono di giocare in anteprima alcuni dei titoli che saranno presenti alla serata di premiazione di questa sera.

Per quanto riguarda le demo giocabili, si tratta di: