The Elder Scrolls 6 su PS5? PlayStation blog lo inserisce tra i "giochi più attesi"

The Elder Scrolls 6 arriverà infine su PS5 o sarà un'esclusiva Xbox? Questa domanda continua a riecheggiare e preoccupare i fan, che nel frattempo si attaccano a qualsiasi indizio come la presenza del gioco nel sondaggio, indetto da PlayStation Blog, sui giochi più attesi del prossimo futuro.

All'interno di un'iniziativa dedicata soprattutto alle votazioni sui vari titoli dell'anno 2020, il PlayStation blog, che è in effetti un organo di comunicazione ufficiale di Sony, ha inserito nelle votazioni anche The Elder Scrolls VI nella sezione dei "giochi più attesi", alimentando le voci sul fatto che il gioco arriverà comunque su PS5 e non sarà esclusiva totale Xbox e PC.

L'interrogativo è nato ovviamente dall'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, che secondo alcuni potrebbe portare all'esclusiva di alcuni dei titoli di maggior rilievo del gruppo come Starfield e appunto The Elder Scrolls VI, anche se i dubbi rimangono in particolare su quest'ultimo, considerando la quantità di copie potenziali che potrebbero essere vendute al pubblico PlayStation.

In un clima di tale incertezza, anche un indizio vago come l'inserimento del gioco all'interno di una votazione indetta dal PlayStation blog può essere assunto come ulteriore prova per placare le ansie dei giocatori, ma ovviamente non ha alcuna valenza di conferma sull'arrivo o meno di un gioco sulla piattaforma. In ogni caso, il PlayStation blog è sicuramente una fonte attendibile, dunque riportiamo la questione, anche solo come curiosità.