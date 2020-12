Sea of Solitude: The Directios Cut: data di uscita e trailer per Nintendo Switch

Jo-mei ha annunciato con un trailer l'arrivo di Sea of Solitude: The Directios Cut su Nintendo Switch. L'affascinante avventura arriverà il 4 marzo 2021 sulla console ibrida di Nintendo con una versione completamente ricostruita da zero.

A chi non si ricordasse questa affascinante avventura consigliamo di leggere la nostra recensione di Sea of Solitude.

A tutti gli altri, invece, diciamo che ai The Game Awards è stata annunciata una versione ricostruita da zero in modo da adattarsi alla console ibrida di Nintendo, oltre che esprimere pienamente tutte le potenzialità di questo gioco.

in attesa di nuovi dettagli, ribadiamo che Sea of Solitude: The Directios Cut arriverà il 4 marzo 2021 su Nintendo Switch. Cosa ve ne pare di questo gioco?