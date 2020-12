Myst disponibile ora su VR: ecco il trailer dei The Game Awards 2020

I The Game Awards non sono ufficialmente iniziati, ma gli annuncio non si fanno mancare. Durante il pre-show, con la presentazione di Sydnee Goodman (host di IGN USA), abbiamo modo di vedere varie anteprime mondiali. Nel mezzo, c'è stato anche tempo per ricordare che Myst arriva su VR oggi: il gioco è infatti disponibile già in questo momento.

La presentazione è stata fatta direttamente dal creatore del gioco originale, che ha sottolineato quanto tempo sia passato dalla prima versione del gioco. Possiamo vedere il filmato del gioco qui sopra.

Myst in versione VR per Oculus era noto già da diverso tempo, quindi non si tratta di una novità. In ogni caso, l'arrivo di questa avventura puzzle farà felice i fan che hanno atteso per lungo tempo, ma anche tutti quei giocatori che potranno scoprire un classico in un nuovo formato.