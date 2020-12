Shady Part of Me annunciato ai Game Awards, già disponibile

Shady Part of Me è stato annunciato nel corso dei Game Awards e si tratta di un titolo caratterizzato da uno stile molto particolare, a metà tra la fiaba infantile e l'incubo, ed è già disponibile.

Shady Part of Me è un action adventure con elementi puzzle e platform, che ricorda piuttosto da vicino le atmosfere e lo stile di Little Nightmares, per quanto riguarda lo spirito tipo fiaba oscura. Sviluppato da Douze-Dixiemes e pubblicato da Focus Home Interactive, il gioco è già disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Si tratta di un puzzle a trazione narrativa, incentrato su una ragazza che deve combattere le proprie paure affrontando minacce ed enigmi attraverso varie ambientazioni surreali in uno strano viaggio.

I puzzle di Shady Part of Me si basano su luce e ombra e sul passaggio dal 2D al 3D, creando un gameplay particolare e sempre vario. Potete conoscere meglio il gioco in questione guardando il trailer di lancio pubblicato proprio in questi minuti, riportato qui sopra.