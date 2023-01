Jett The Far Shore: Given Time è la nuova campagna gratuita, con data d'uscita e trailer

Jett: The Far Shore si espande con l'arrivo di Given Time, la nuova campagna aggiuntiva che sarà disponibile gratis per gli utenti che possiedono il gioco principale, in arrivo il 31 gennaio 2023 con diverse nuove caratteristiche, come annunciato nel nuovo trailer.

Oltre a comunicare la data d'uscita, il video di Given Time mostra anche qualcosa di questa nuova campagna che andrà ad espandere i contenuti base di Jett: The Far Shore, incentrata in gran parte sull'azione survival.

L'aggiunta arriva peraltro in corrispondenza della disponibilità di Jett: The Far Shore nel catalogo dell'abbonamento PlayStation Plus Extra, cosa che espande notevolmente il pubblico potenziale di questi contenuti aggiuntivi.

Come riferito dal team di sviluppo sul PlayStation blog, sarà possibile avviare la campagna Given Time separatamente dal menu principale, a prescindere dal completamento o meno del gioco originale. I progressi nelle campagne vengono salvati separatamente, perciò sarà possibile avviare una partita e poi passare all'altra oppure viceversa, anche se il team consiglia comunque di provare i contenuti in ordine cronologico.

La nuova campagna Given Time è ambientata tre anni dopo la fine degli eventi di The Far Shore: nei panni del personaggio Mei, il giocatore si risveglia in un Comando di terra vuoto e silenzioso, in compagnia solamente di un altro scout e con un Jett segnato dal tempo posteggiato al di fuori del Comando.

La nuova campagna è dunque un viaggio in solitaria all'esplorazione di nuovi e misteriosi fenomeni, che intende offrire più libertà e meno dialoghi. Il gameplay di Given Time ruota intorno alla ricerca di risonanze arcobaleno e alla schiusa delle forme di vita note come brine wisps, creature nascoste in luoghi unici e che offrono interessanti problemi da risolvere.

Il personaggio dovrà sfruttare la propria conoscenza e le proprie abilità da scout di Jett per sopravvivere in un ecosistema ricco e particolare, all'interno di questa nuova avventura libera open world. Mei dovrà dimostrare di essere una brava aviatrice e scienziata per rivelare i segreti dell'Onda Maestra e discernere la natura di Wyld, l'antichissima entità nel cuore di Tor.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione di Jett: The Far Shore per conoscere meglio il gioco principale.