Minecraft: risolto un bug vecchio di dieci anni

Una nuova patch test di Minecraft risolve uno dei bug più duraturi del gioco, vecchio ormai di dieci anni. In realtà molti non sapevano nemmeno che fosse tale. Nel gioco di Mojang, quando si subisce un danno, il personaggio sbanda verso sinistra. Funziona così dal 2012 ed è da allora che funziona male, in realtà, visto che dovrebbe sbandare nella direzione opposta a quella del colpo ricevuto. Quindi, se una freccia lo colpisce alle spalle, il personaggio dovrebbe piegarsi in avanti, in modo da indicare chiaramente la provenienza del danno.

All'inizio dello sviluppo questo bug era esclusivo della modalità multiplayer, ma con la fusione di multiplayer e single player avvenuta nel 2012 (aggiornamento 1.3.1) si è diffuso in tutte le modalità di gioco.

Il bug è apparso nel tracker di Minecraft nel 2013 e, anche se non è il più vecchio in assoluto, immaginiamo che la comunità sarà felice di non averlo più nel gioco, soprattutto dopo che Mojang lo aveva indicato come da non sistemare. Ma ora con la patch MINECRAFT SNAPSHOT 23W03A c'è stato il colpo di scena (le Minecraft snapshot sono patch in beta con cui i giocatori possono provare delle caratteristiche che saranno aggiunte al gioco).

Se non ci saranno imprevisti, il gioco sarà aggiornato con il fix quando sarà lanciata la patch 1.19.4.