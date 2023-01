Hogwarts Legacy: Avalanche ha un team dedicato al rispetto della lore

Nel corso dell'intervista concessa a Multiplayer.it, Troy Johnson, l'advanced game desiger di Hogwarts Legacy, ha svelato che Avalanche Studios ha un team chiamato "Hogwarts Team" dedicato al rispetto della lore dell'universo di Harry Potter nella ricostruzione dell'accademia magica all'interno del gioco.

Johnson spiega che ricreare una Hogwarts completamente esplorabile e interconnessa non è una sfida per nulla semplice, tanto più quando devi fare in modo che sia coerente al materiale originale scritto da J.K. Rowling.

In tal senso entra in gioco l'Hogwarts Team, un gruppo dedicato a "onorare al meglio la lore" che ha supervisionato ogni aspetto, in modo da realizzare una mappatura precisa, funzionale e anche rispettosa della lore. Probabilmente è lo stesso team che ha bocciato l'idea di introdurre la Camera dei Segreti in Hogwarts Legacy.

"Realizzare Hogwarts in un videogioco è una sfida difficilissima. Alla fine è sufficiente pensare al fatto che una rappresentazione coesiva, coerente e interconnessa della scuola non si è mai vista, né nei film né tanto meno nei libri, non c'è mai stata una ricostruzione nella quale camminare idealmente dal punto A fino al punto B", ha detto Johnson nell'intervista con Multiplayer.it.

"In Avalanche Software avevamo un team dedicato - il cosiddetto Hogwarts Team - che nel tentativo di onorare al meglio "la lore" ha letto ogni dettaglio dell'argomento in modo da realizzare una mappatura che fosse la più precisa possibile, che fosse funzionale e perfettamente interconnessa. Hanno fatto un lavoro incredibile, perché l'obiettivo era che i giocatori vivessero un'esperienza ben precisa: esplorare Hogwarts liberamente, facendo tutto quello che vogliono e andando in cerca di tutti i segreti del castello."

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio per PS5, Xbox Series X|S e PC il 10 febbraio 2023. Seguiranno le versioni PS4 e Xbox One il 4 aprile 2023 e infine quella per Nintendo Switch il 25 luglio 2023. Gli acquirenti della Deluxe Edition di Hogwarts Legacy per PS5, Xbox Series X|S e PC possono iniziare a giocare con 72 ore di anticipo rispetto alla data di uscita, ovvero il 7 febbraio 2023.

Sulle nostre pagine oggi abbiamo pubblicato anche un nuovo provato di Hogwarts Legacy.