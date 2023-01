Hogwarts Legacy: gli incantesimi agiscono anche su ambiente ed enigmi

Dalla nostra intervista a Troy Johnson, game designer che ha lavorato a Hogwarts Legacy, arrivano alcune delucidazioni anche per quanto riguarda l'uso degli incantesimi nel gioco, che a quanto pare non verranno sfruttati solo in combattimento ma avranno un ruolo importante nell'interazione con l'ambiente e nella soluzione degli enigmi.

Nella nostra estesa intervista su Hogwarts Legacy, questo punto è stato chiarito in maniera particolare da Troy Johnson, anche se non è ovviamente potuto entrare troppo nei dettagli. La curiosità deriva dal fatto che, finora, nei materiali ufficiali come video e comunicati si parla di incantesimi soprattutto legati alle fasi di combattimento, che sono una parte molto caratterizzante del gameplay, ma non è l'unico ambito in cui le magie intervengono.

In un mondo ampio e complesso come quello di Hogwarts Legacy, che "straripa di attività", come riferito dallo stesso game designer, la magia ha ovviamente un ruolo fondamentale e gli incantesimi sono le manifestazioni più diffuse di questa. Johnson ha spiegato che ci sono "moltissime opportunità per testare diversi incantesimi sugli oggetti dello scenario, in modo da risolvere tantissimi puzzle".

"Parlando a livello personale, dal momento che ho lavorato sul combattimento e sugli incantesimi, per me era molto importante che qualora si fosse deciso di inserire un particolare incantesimo, quell'incantesimo doveva poter essere sfruttato in diversi modi", ha spiegato il game designer nell'intervista. "Proprio per questa ragione il mondo di gioco offre diverse opportunità di esplorare e risolvere tutti piccoli segreti che abbiamo disseminato in giro", riferito inoltre. Dunque l'open world di Hogwarts Legacy sarà ricco di enigmi ambientali da risolvere, e gli incantesimi avranno un ruolo importante nella soluzione di questi, come modalità di interazione con effetti molto differenti tra loro.

Per altre informazioni sull'attesissimo gioco di Avalanche e Warner Bros, oltre alla suddetta intervista, vi rimandiamo al provato di Hogwarts Legacy che abbiamo pubblicato proprio in questi minuti.