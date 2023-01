Hogwarts Legacy: ecco come le scelte del giocatore influenzano storia e gameplay

Troy Johnson, Advanced Game Designer di Avalanche Software, ha spiegato in che modo le scelte del giocatore si rifletteranno nelle missioni e la trama di Hogwarts Legacy, nel corso dell'intervista concessa a Multiplayer.it.

Johnson ha ribadito che in Hogwarts Legacy non è presente un sistema di morale basato su buone e cattive azioni, ma che in ogni caso i giocatori potranno esprimere loro stessi tramite le scelte fatte nel gioco, che tra l'altro potrebbero riflettersi anche nel gameplay.

Ad esempio, potremmo essere dei maghi altruisti e decidere di aiutare sempre il prossimo nelle missioni opzionali oppure abbracciare il lato malvagio della magia e intraprendere la storyline legata alle Arti Oscure, completamente opzionale, e imparare così "le maledizioni senza perdono".

"In Hogwarts Legacy non abbiamo inserito un apposito sistema per la morale, ma una grande serie di scelte con cui esprimere sé stessi, e il modo in cui ci si esprime cambia il rapporto con il gameplay", ha detto Johnson durante l'intervista con Lorenzo Mancosu.

"La prima grande scelta è ovviamente la creazione del personaggio, che consente di decidere come ci si vuole presentare nell'aspetto, nel volto, nella voce, ma la grande differenza la fa il modo in cui si gioca. Sarai un mago gentile con tutti e aiuterai sempre col sorriso i tuoi compagni di scuola? Ti rifiuterai di prender parte ad alcune richieste e missioni? Soprattutto proverai le Arti Oscure? Ecco, non tutti sceglieranno di seguire quel cammino ad esempio, è possibile decidere di non partecipare a quella storyline, ed è un percorso narrativo che apre alle maledizioni senza perdono e alla possibilità di utilizzarle in combattimento. Insomma non c'è solamente l'opportunità di esprimere sé stessi attraverso il modo in cui ci si comporta, ma anche in termini di approccio al gameplay."

Sarete dei maghi altruisti o malvagi? A voi la scelta

Pur non potendosi sbottonare troppo al riguardo, Johnson, ha confermato che anche la scelta della Casa (saremo noi a decidere, non il Cappello Parlante) avrà "una sua importanza", con effetti su missioni e location.

"Non posso parlare troppo dell'argomento ma sì, ha degli effetti ad esempio su determinate missioni, altri invece sulle location ed è una cosa che in linea generale ha una sua importanza, ma non posso aggiungere altro."

Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio per PS5, Xbox Series X|S e PC il 10 febbraio 2023. Seguiranno le versioni PS4 e Xbox One il 4 aprile 2023 e infine quella per Nintendo Switch il 25 luglio 2023. Gli acquirenti della Deluxe Edition di Hogwarts Legacy per PS5, Xbox Series X|S e PC possono iniziare a giocare con 72 ore di anticipo rispetto alla data di uscita, ovvero il 7 febbraio 2023.

Sulle nostre pagine oggi abbiamo pubblicato anche un nuovo provato di Hogwarts Legacy.