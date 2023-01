PS5: un trailer celebra le esclusive e afferma che ora è più facile trovare la console nei negozi

Sony ha pubblicato un trailer promozionale che celebra le esclusive PS5, come Marvel's Spider-Man 2 e God of War: Ragnarok, e afferma che ora dovrebbe essere più facile trovare la console nei negozi.

"Trovare una PS5 dovrebbe diventare più facile quest'anno. Grazie per la vostra pazienza 💙 Il nuovo spot "Live From PS5" celebra questo momento", recita la descrizione del video su YouTube.

"A tutti i nostri fan: grazie per la pazienza dimostrata mentre affrontavamo una domanda senza precedenti per la console PS5 in un contesto di sfide globali. Se state cercando di acquistare una console PS5, ora dovrebbe essere molto più facile trovarne una presso i nostri rivenditori in tutto il mondo", recita il PlayStation Blog.

Il filmato è una sorta di parodia di un telegiornale chiamato "live da PS5" e alterna vari servizi con protagoniste le esclusive già disponibili o in arrivo su PS5: i due arrampicamuri di Marvel's Spider-Man 2 che hanno catturato dei criminali a New York; Aloy di Horizon Forbidden West che esplora antiche rovine a San Francisco; Kratos e Atreus da God of War: Ragnarok che affrontano il gelo del Fimbulwinter; gli Eikon di Final Fantasy 16 che si scontrano in città; lo strano caso di un'arma che ha trasformato un uomo in un cespuglio (i colpevoli non saranno mica Ratchet & Clank?) e altro ancora. Tutti fenomeni straordinari che "gli esperti collegano a un aumento di attività delle console PS5".

Il trailer tra l'altro conferma la veridicità dello spot live-action di Marvel's Spider-Man 2 apparso in rete ieri, che ribadisce che il gioco sarà disponibile nel corso dell'autunno 2023.