The Legend of Zelda: il Film, il capo di Illumination risponde alle voci sul prossimo adattamento

Chris Meledandri, CEO di Illumination, ha detto la sua sulle voci emerse riguardanti The Legend of Zelda: Il Film, o come potrebbe chiamarsi l'adattamento della celebre serie Nintendo in forma cinematografica, di fatto smentendo che la cosa sia già decisa ma rimanendo comunque molto vago.

Era stato in particolare il reporter cinematografico Jeff Sneider a riferire, con una certa sicurezza, che The Legend of Zelda sarebbe stato il soggetto del prossimo film in collaborazione tra Nintendo e Illumination, ma a quanto pare non ci sono prove a supporto di questa supposizione.

"Non so da dove sia venuto fuori. Capisco che la gente possa facilmente supporre varie cose perché, ovviamente, abbiamo avuto tutti un'ottima esperienza lavorando insieme", ha spiegato Meledandri, riferendosi a una prossima produzione tra Illumination e Nintendo, ma di fatto smentendo che ci sia ancora qualcosa di deciso su un film di Zelda.

"Il mio rapporto con Nintendo ora include il fatto di far parte della board of director, ma per quanto riguarda informazioni più precise, questa è una cosa che ho sentito già in diversi report", che tuttavia non hanno fondamento effettivo, almeno per il momento.

Nel frattempo, Super Mario Bros. Il Film ha ora il blu-ray disponibile alla prenotazione, mentre è diventato di recente il secondo film animato di maggior successo.