The Legend of Zelda dovrebbe essere la prossima serie di Nintendo che sarà adattata per il cinema

Stando all'insider di Hollywood Jeff Sneider, la prossima serie di Nintendo a essere adattata per il cinema sarà quella The Legend of Zelda. Secondo quanto riportato, Universal Pictures starebbe per chiudere l'accordo con la casa di Mario.

Il film sarebbe nuovamente affidato a Illumination, cui già dobbiamo Super Mario Bros. Il film, secondo film animato di sempre per incassi complessivi e primo tra le pellicole tratte dai videogiochi.

Sneider ha toccato l'argomento durante l'ultimo episodio del podcast The Hot Mic: "Mi è stato detto che Universal sta per chiudere un grosso accordo con Nintendo per The Legend of Zelda. Zelda sembra essere la prossima serie di Illumination-Nintendo, cosa che ci aspettavamo un po' tutti. Mi è stato detto che sta per accadere."

L'insider ha poi spiegato che Universal pagherà parecchio per il film di Zelda, visto l'enorme successo del film di Super Mario, capace di superare il miliardo di dollari di ricavi.

Naturalmente è giusto precisare che per ora si tratta solo di voci di corridoio, ma è indubbio che tutti abbiano puntato alla serie Zelda pensando a quale potesse essere il prossimo film basato su di una serie di Nintendo. L'enorme successo del recente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom non ha fatto altro che rafforzare questa convinzione, che ora pare stia per concretizzarsi.

Naturalmente è giusto aspettare conferme ufficiali prima di dare la notizia per certa.