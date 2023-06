Sonic Superstars: nuovo personaggio da Naoto Ohshima, costume moderno di Amy a chi si registra

In Sonic Superstars sarà presente un nuovo personaggio disegnato da Naoto Ohshima. Inoltre, chi si registrerà alla newsletter del gioco, riceverà un costume moderno per Amy, il cui codice sarà spedito al momento del lancio del gioco, nell'autunno del 2023.

Per chi non lo conoscesse, Ohshima è un illustratore legatissimo alla serie Sonic, visto che ha disegnato Sonic stesso e il Dr. Eggman. Viene quindi considerato uno dei padri della mascotte di SEGA, insieme a Yuji Naka e Hirokazu Yasuhara.

Stando a quanto svelato da SEGA, il nuovo personaggio di Ohshima dovrebbe essere un antagonista. Questo è quanto, nel senso che l'editore giapponese non ha fornito altri dettagli in merito. Quindi, per ora, bisogna accontentarsi.

Amy in Sonic Superstars

Parlando di Amy, per ottenere il costume gratuito basta registrarsi qui. Inseriti i dati e scelta la piattaforma (da notare che la versione PC uscirà inizialmente solo su Epic Game Store), riceverete un'email che vi confermerà la registrazione e vi notificherà l'arrivo del codice per sbloccare il "classic, redefined look" per Amy Rose insieme al gioco, nell'autunno del 2023. Per usufruire dell'offerta avete tempo fino al 31 gennaio 2024. Il costume viene descritto come un tocco di modernità regalato al personaggio.

Per il resto vi ricordiamo che Sonic Superstars è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.