Final Fantasy 10 Remake esiste? Il titolo spunta in una nuova voce di corridoio

Potrebbe esserci anche un Final Fantasy 10 Remake, in base a quanto emerso in una nuova e dubbia voce di corridoio che è in discussione sul forum ResetEra, su una prospettiva che tuttavia sembra piuttosto verosimile, visto il percorso intrapreso da Square Enix.

Dopo le voci su Final Fantasy 9 Remake, spuntano dunque anche quelle su Final Fantasy X Remake, che punterebbe dunque a rilanciare il noto capitolo esclusivo per PS2, forse uno dei più noti e caratteristici di quella particolare epoca videoludica.

Tuttavia, gli indizi sono estremamente labili: di fatto, è stato semplicemente menzionato dall'utente "Im A Hero Too" sul forum ResetEra, il quale ha assunto una certa notorietà per aver previsto correttamente alcune informazioni sulla serie Persona prima dell'annuncio, tra le quali l'esistenza del Remake di Persona 3 che sembra essere stato confermato proprio da Atlus con il leak di questa notte.

Se la questione si rivelasse vera, insieme a quella su Final Fantasy 9, Square Enix avrebbe dunque saltato di netto una qualsiasi rielaborazione di Final Fantasy VIII, stranamente. In ogni caso, prendiamo il tutto come una semplice voce di corridoio, mentre ieri sera abbiamo visto il nuovo trailer di Final Fantasy 7 Rebirth.