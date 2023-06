Sludge Life 2: data d'uscita ufficiale annunciata con un trailer, demo disponibile

In occasione del Devolver Direct, Devolver Digital ha pubblicato un nuovo trailer di Sludge Life 2, con cui ha svelato la data d'uscita: 27 giugno 2023. Il gioco sarà lanciato inizialmente su PC, per poi arrivare anche su console.

Contestualmente è stata lanciata anche una demo del gioco su Steam, scaricabile dalla pagina ufficiale di Sludge Life 2.

Sviluppato da Terri Vellmann, Sludge Life 2 vede di nuovo il giocatore vestire i panni del writer Ghost, per andare alla ricerca del suo amico Big Mud, la rana rapper superstar sua amica, sparita dopo una festa decisamente sopra le righe.

Si tratta di una buona scusa per andare in giro per la surreale citta di Ciggy City e fare qualche disegno sui muri, nonché scoprire cosa bolle in pentola ai danni degli ignari cittadini.

Per avere più informazioni, leggete il nostro provato di Sludge Life 2, in cui abbiamo scritto:

La demo di Sludge Life 2, essendo sostanzialmente il gioco finito con dei limiti di tempo e qualche rifinitura ancora da fare, ci ha permesso di farci un'idea molto precisa sul gioco e su quello che ci aspetta nella versione finale. Se vi ha intrigato il primo, sicuramente vi interesserà anche questo, che è costruito intorno alla stessa visione. Comunque sia, vedremo con la recensione se valga la pena o no tornare a vestire i panni di Ghost per andare alla ricerca di Big Mud.