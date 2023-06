Exoprimal x Street Fighter 6: annunciata una collaborazione cross-over tra i giochi Capcom

Nel corso della Summer Game Fest 2023 di ieri sera, Capcom ha svelato la nuova collaborazione Exoprimal x Street Fighter 6, ovvero uno speciale crossover tra l'action game fantascientifico e il picchiaduro, entrambi appartenenti alla medesima software house nipponica.

All'interno di questo bizzarro incontro, Ryu e Guile si troveranno ad affrontare nuovi sfidanti nel prossimo gioco d'azione a squadre online di Capcom, combattendo dinosauri e creature variegate.

Dopo il loro ritorno con il lancio di Street Fighter 6, i due combattenti avranno dunque anche da gestire orde di dinosauri agguerriti nell'autunno 2023, periodo previsto per il lancio dell'iniziativa.

Come visibile nel trailer riportato qui sopra, la collaborazione Exoprimal x Street Fighter 6 trasforma Ryu e Guile in skin Exosuit che i giocatori possono equipaggiare negli scontri per le strade dell'isola di Bikitoa all'interno di Exoprimal.

Non è tutto, perché il cross-over comprenderà anche ulteriori elementi, ma altre informazioni su oggetti cosmetici a tema Street Fighter che gli Exofighter potranno utilizzare nelle loro battaglie, arriveranno questo autunno. Sono inoltre previste anche altre collaborazioni tra Exoprimal e altri giochi Capcom in futuro.

Exoprimal sarà disponibile il 14 luglio su Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Il gioco sarà disponibile dal Day One su Xbox Game Pass per console, PC e cloud.