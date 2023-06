Yes, Your Grace: Snowfall, trailer annuncia il seguito dell'acclamato titolo di Brave At Night

In occasione del Summer Game Fest 2023 è stato presentato con un trailer Yes, Your Grace: Snowfall, seguito di un acclamato titolo di Brave At Night che mescola gioco di ruolo, simulazione e narrazione di stampo cinematografico, pur essendo la grafica in pura pixel art.

Il filmato mostra alcune sequenze di gioco e ci introduce ai temi dello stesso, che a quanto pare avrà un'ambientazione più fredda del precedente, visto anche il titolo. Comunque sia, bando alle ciance e vediamo il filmato.

Attualmente Yes, Your Grace: Snowfall non ha una data d'uscita ufficiale, ma è possibile aggiungerlo alla lista dei desideri su Steam, l'unica versione annunciata.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco: "Yes, Your Grace: Snowfall è un gioco cinematografico di gestione di un regno. Forgia alleanze, supporta le persone che ami e ricostruisci la fiducia del tuo popolo. Immergiti in un mondo ispirato al folclore slavo, pieno di personaggi affascinanti che porteranno problemi, aiuto o allegria nella tua sala del trono. Ascolta i propositi dei questuanti e decidi se è il caso di soddisfare le loro richieste."

Vediamo quali sono le caratteristiche principali di Yes, Your Grace: Snowfall:

Gestisci le risorse

Soppesa con giudizio le tue risorse per aiutare chi è davvero in difficoltà. Manda i tuoi agenti ad aiutare i questuanti e decidi chi riceverà degli oggetti dal tuo tesoro. Non potrai far contenti tutti, ma sarai tu a decidere come regnare: contadini, signori e re potranno esserti di aiuto o di impedimento.

Guida i tuoi uomini

Combatti in epiche battaglie in cui il tuo ruolo sarà la chiave del successo. La responsabilità della vita di ciascun uomo peserà sulle tue spalle, ma ognuno di essi ti resterà accanto, fin quando riuscirai a garantirti la sua lealtà...

Occupati della tua famiglia

Quando la responsabilità dei tuoi compiti da re sembra schiacciarti, è sempre la famiglia il porto sicuro in cui rivolgersi per un momento di conforto. Le ragazze porteranno un sorriso sul tuo viso con le loro adorabili trovate e il tuo cuore si riscalderà solamente al pensiero dei nuovi nati. La regina sarà sempre al tuo fianco e non avrà paura di affrontare situazione complicate, se necessario. Occupati di loro e, insieme, avrete una vera opportunità di sconfiggere il nemico.

Forgia alleanze

Il supporto di potenziali alleati può fare la differenza nel tuo successo al potere, ma non sarà facile soddisfare i capricci di tutti i signori. Completa le loro missioni e decidi chi starebbe meglio in fondo a una cella.