Lysfanga: The Time Shift Warrior annunciato con un trailer alla Summer Game Fest 2023

Nel corso della Summer Game Fest, Quantic Dream ha annunciato anche Lysfanga: The Time Shift Warrior, un action game ad ambientazione fantastica con atmosfere orientali, incentrato su una particolare meccanica che coinvolge la manipolazione del tempo e i cloni della protagonista.

Il gioco, sviluppato da Sand Door Studio, mette in scena una particolare storia in un'ambientazione che ricorda un po' scenari mediorientali antichi, introducendo però caratteristiche fantastiche e mitologiche.

"Dopo mezzo millennio di pace, un nuovo pericolo incombe su Antala. Il suo destino dipende da te, Imë, Lysfanga del Nuovo Regno, protettrice del reame. Le antiche città, finora bloccate nel tempo, sono di nuovo libere e un vecchio demone è riuscito a fuggire, minacciando così la pace", questo è l'incipit narrativo di Lysfanga: The Time Shift Warrior.

Tuttavia, l'eroina non sarà sola nella sua battaglia: sarà infatti supportata da sé stessa. Grazie ai poteri temporali conferiti dalla Dea del Tempo, cosa che nessun altro Lysfanga ha mai avuto prima, la protagonista può riavvolgere il tempo durante i combattimenti ed evocare cloni del passato per farsi aiutare.

Attraverso questo particolare potere, Imë potrà fronteggiare le orde di demoni in fuga, conosciuti come Raxes, che minacciano il regno. Questo ovviamente introduce anche una meccanica che caratterizza tutto il gameplay, incentrato sui riavvolgimenti temporali e l'uso di cloni per combattere, oltre alla presenza di enigmi da risolvere con vari sistemi.

Lysfanga: The Time Shift Warrior non ha ancora una data di uscita precisa ma il suo arrivo è previsto nella seconda metà del 2023 su PC, in attesa di ulteriori informazioni. Nel corso della Summer Game Fest, da Quantic Dream abbiamo visto anche la presentazione di Under the Waves.