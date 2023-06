Under the Waves: nuovo trailer e data d'uscita per l'avventura di Quantic Dream

Under the Waves è tornato a mostrarsi in occasione della Summer Game Fest 2023 con un nuovo trailer e anche una data d'uscita, fissata per il 29 agosto 2023 su PC, PlayStation e Xbox.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo al nostro provato di Under the Waves, che si presenta come un'avventura davvero molto interessante e dotata di un'ambientazione molto particolare.

Il gioco è sviluppato da Parallel Studio e pubblicato da Quantic Dream, che ha anche collaborato alla creazione del gioco.

Annunciato con un trailer lo scorso agosto, Under the Waves è un'avventura in 3D che ha per protagonista Stan, un sommozzatore professionista che decide di accettare un lavoro molto solitario: vivere in una stazione di monitoraggio sul fondo del Mare del Nord, come una sorta di custode subacqueo assunto da una grossa azienda petrolifera.

Come riportato in precedenza, l'avventura è ambientata negli anni '70, o meglio, una versione alternativa di quel decennio vista la deriva molto più futuristica, suggerita dal tipo di attrezzatura a disposizione del protagonista.

Al di là degli impegni lavorativi di Stan, che scandiscono le sue particolari giornate in fondo all'oceano, avremo a che fare con i pensieri, i ricordi e i fantasmi del protagonista, in una situazione che si fa sempre più intimista e particolare. Il gameplay è lineare, con la narrazione che prende il sopravvento, ma si tratta di un titolo davvero molto interessante, in arrivo dunque il 29 agosto.