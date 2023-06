Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, data di uscita confermata al Summer Game Fest

Al Summer Game Fest 2023 di Geoff Keighley è stato mostrato Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ed è stata confermata - dopo il recente leak - la sua data di uscita: 9 novembre 2023. Sarà disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name è un seguito di Yakuza 6 e proseguirà la storia di Kazuma. Si tratterà, al pari degli altri capitoli con questo protagonista, di un gioco d'azione e a differenza di Yakuza Like a Dragon (settimo capitolo) non di un gioco di ruolo a turni.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name proporrà due stili di combattimento, "Yakuza" e "Agente", che potranno essere usati liberamente. Il primo proporrà delle potenti mosse d'attacco, mentre il secondo si focalizzerà più che altro sulla rapidità e sulla precisione e ci darà accesso anche a dei gadget come cavi elettrificati. Come sempre possiamo aspettarci missioni secondarie e attività da svago tipiche della saga.