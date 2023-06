Banishers: Ghost of New Eden, periodo di uscita e nuovo trailer dal Summer Game Fest

Durante il Summer Game Fest 2023 abbiamo rivisto in azione Banishers: Ghost of New Eden, il nuovo action RPG in sviluppo presso gli studi di Don't Nod e pubblicato da Focus Entertainment. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potrete visualizzare di seguito, e annunciata il periodo di uscita: sarà disponibile verso la fine del 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC.

In Banishers: Ghost of New Eden vestiremo i panni di Antea Duarte e Rosso Mac Raith, una coppia di epuratori, ossia cacciatori di fantasmi che hanno giurato di proteggere i vivi dalla minaccia degli spettri.

Dopo una missione disastrosa, Antea si ritrova gravemente ferita e diventa a sua volta uno spettro. La coppia cercherà quindi di liberare Antea dalla pena che l'affligge nelle foreste infestate del Nordamerica.

Durante l'avventura il giocatore sarà chiamato a prendere decisioni difficili che cambieranno il destino dei personaggi e l'evolversi della trama, mentre in combattimento potranno fare affidamento su poteri magici per fare fronte a creature sovrannaturali.

Il Summer Game Fest è l'evento organizzato e condotto da Geoff Keighley e uno dei più attesi dell'estate dai giocatori per via del gran numero giochi tripla A e non che vengono presentati per l'occasione.