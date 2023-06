The Lord of the Rings: Return to Moria, trailer del gameplay al Summer Game Fest

The Lord of the Rings: Return to Moria è stato mostrato al Summer Game Fest 2023 con un primo trailer del gameplay che fa finalmente luce sulle meccaniche survival di questo nuovo tie-in, in uscita il prossimo autunno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Annunciato con un trailer esattamente un anno fa, The Lord of the Rings: Return to Moria ci vedrà appunto esplorare l'iconica città perduta, nuovamente minacciata dal potentissimo Balrog, il demone influocato che ha battagliato con Gandalf.

L'unico modo per fermare il mostro sembra quello di costituire un gruppo di avventurieri e spingersi appunto all'interno di Moria, scavando, costruendo e combattendo nell'ambito di un'esperienza che sotto il profilo tecnico sembra in grado di rivaleggiare con The Lord of the Rings: Gollum.