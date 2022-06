The Lord of the Rings: Return to Moria annunciato in trailer

The Lord of the Rings: Return to Moria è stato annunciato oggi durante l'Epic Games Store Summer Showcase, sviluppato da North Beach Games and Free Range Games e incentrato, ovviamente, sulla licenza de Il Signore degli Anelli.

Non è propriamente un RPG, come si potrebbe pensare, però: il gioco in questione è più un survival con elementi di crafting, ambientato in particolare a Moria. Inserito nella quarta era della Terra di Mezzo, The Lord of the Rings: Return to Moria ci porta nel celebre universo creato da J.R.R. Tolkien, all'interno di un reame di Moria che viene generato in maniera procedurale.

Evocati dal Lord Gimli Lockbearer, i giocatori prendono il controllo di una compagnia di nani, incaricati di riprendere il controllo di ciò che rimane della loro ex-patria Moria, nelle profondità della terra. La missione richiede dunque di esplorare, raccogliere risorse e sopravvivere, essenzialmente.

Oltre a questo, è necessario costruire e gestire una base e nel frattempo ricostruire Moria, in maniera progressiva e inesorabile, scoprendo artefatti e riattivando la vecchia tecnologia nanica, intraprendendo il gioco anche in multiplayer cooperativo.