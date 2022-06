Tchia, il nuovo trailer dell'esclusiva PlayStation mostra il soul jumping

Tchia, l'esclusiva PlayStation sviluppata da Awaceb, torna a mostrarsi con un trailer nell'ambito del Summer Game Fest 2022 per presentare l'interessante meccanica del soul jumping.

Dopo il gameplay sull'esplorazione marina, Tchia rivela in questo caso un'abilità che consente alla protagonista dell'avventura di trasferire la propria coscienza in altri esseri viventi oppure in oggetti inanimati.

La resa su schermo del soul jumping avviene durante un bullet time che consente di prendere bene la mira, selezionare la destinazione e poi effettuare il trasferimento, dando vita a situazioni davvero dinamiche e interessanti.

Come si può vedere nel video, il potere in questione torna utile anche e soprattutto nell'ambito dei combattimenti, che a quanto pare non mancheranno e ci vedranno affrontare bizzarre creature.