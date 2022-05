Tchia: trailer gameplay sull'esplorazione marina per l'esclusiva PlayStation rinviata

Tchia torna a mostrarsi in video proprio a breve distanza dall'annuncio del suo rinvio al 2023, cosa che comunque ci consente di vedere qualcosa di più sul gameplay di questo interessante titolo, in particolare per quanto riguarda l'esplorazione marina.

Come abbiamo visto, Tchia è stato recentemente rinviato al 2023, poiché il team Awaceb ha bisogno di più tempo per concludere i lavori. La cosa è alquanto comprensibile se si pensa che si tratta di uno studio molto piccolo e costituito da sviluppatori residenti nella Nuova Caledonia, che è peraltro proprio l'ambientazione di Tchia.

Nel video possiamo vedere alcuni elementi di gameplay, soprattutto per quanto riguarda la navigazione e l'esplorazione sottomarina alla ricerca di tesori e altri oggetti, oltre alla gestione dell'imbarcazione e al suo utilizzo per aprire l'accesso a nuove aree da esplorare.

Sembrano esserci delle forti reminiscenze da The Legend of Zelda: The Wind Waker in tutto questo, dall'uso della barca all'azione generale, compresa anche quella sorta di paravela/foglia Deku che utilizza anche la protagonista di questo nuovo gioco.

Tchia è stato annunciato con un trailer al PlayStation Showcase dello scorso settembre e si presenta molto interessante in quanto progetto fortemente legato alla volontà di promuovere l'area geografica in cui è ambientato, ovvero la Nuova Caledonia. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra anteprima su Tchia.