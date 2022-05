Tchia rinviato: l'esclusiva PlayStation non arriverà prima del 2023

Tchia è stato rinviato: in arrivo su PC e su PlayStation in esclusiva per quanto riguarda le console, l'avventura sviluppata da Awaceb non uscirà prima dell'inizio del 2023.

Annunciato con un trailer durante i The Game Awards 2020, Tchia si presenta come un'avventura a base open world ambientata in un arcipelago tropicale, in cui potremo controllare animali e oggetti mentre suoniamo il fidato ukulele.

"Siamo rimasti travolti da quanto lontano ci abbia portati questo progetto, ispirato alla piccola isola che chiamiamo casa", hanno scritto gli sviluppatori. "Dopo tre anni di passione e duro lavoro, sentiamo di dovere a noi stessi e a tutti voi il gioco migliore che possiamo realizzare."

"Per questo abbiamo deciso di spostare la finestra di uscita di Tchia all'inizio del 2023. Il tempo extra ci consentirà di rifinire ogni aspetto del gioco e far risaltare tutti i piccoli dettagli che sappiamo lo renderanno un'esperienza davvero speciale."

"Grazie ancora peer il supporto. Abbiamo tante cose entusiasmanti da mostrarvi durante il percorso che ci condurrà fino al lancio, dunque restate in ascolto!"