Geoff Keighley si aspetta meno conferenze di terze parti per questa estate

Il giornalista videoludico Geoff Keighley ritiene che questa estate ci saranno meno conferenze di terze parti. Il motivo? Gli editori preferiscono inserire i loro giochi in eventi contenitore come la sua Summer Game Fest.

Il ragionamento di Keighley, pur mirando a promuovere la sua manifestazione, ha un fondamento di realtà. Gli eventi di presentazione ricevono spesso moltissime critiche da parte dei videogiocatori e della stampa, vuoi per ciò che viene presentato, vuoi per la qualità dello spettacolo. La sostanza è che si stanno rivelando sempre più spesso un'arma a doppio taglio per chi li organizza.

Geoff Keighley diverrà l'attore principale della presentazione dei videogiochi?

Se a questo aggiungiamo che ci sono sempre meno giochi da presentare, per via dell'aumento dei costi di produzione dei tripla A, con cicli di sviluppo diventati quinquennali, e per l'affermarsi dei live service, ecco qua che si preferisce mettersi nelle mani del Keighley di turno, che può garantire degli ottimi spettacoli e una riduzione sostanziale del danno nel caso di annunci sottotono.

Keighley: "Ci sono stati moltissimi eventi l'anno scorso che hanno deluso tutti perché non erano vere e proprie press conferenze, vero? Prendiamo quelli di Take-Two, Capcom, Square Enix e altre simili. Credo che abbiano imparato che se vuoi fare una conferenza devi avere almeno 30 minuti di contenuti. A volte avevano soltanto uno o due grandi giochi da mostrare, che non sono sufficienti per un evento completo."

Insomma, il vento è cambiato e le grosse conferenze, come quelle degli E3 storici, sono destinate a ridursi drasticamente per numero. Del resto anche l'E3 viene considerato ormai estinto.

Nel frattempo appuntatevi il giorno della Summer Games Fest: 9 giugno 2022 alle 11am PT / 2pm ET / 7pm BST.