Hot Wheels Unleashed: annunciata l'espansione dedicata ai Looney Tunes

Lo sviluppatore Milestone e il produttore Mattel hanno annunciato una nuova espansione di Hot Wheels Unleashed, dedicata ai Looney Tunes, con licenza ufficiale di Warner Bros. Interactive. Sarà disponibile per tutte le piattaforme a partire dal 14 luglio 2022.

Per ora si è visto poco e nulla dei contenuti. È stato pubblicato giusto un teaser trailer che ce li fa assaggiare:

Il comunicato stampa è molto più esplicito su quello che ci aspetta:

L'espansione Looney Tunes rende la competizione davvero animata con cinque nuovi veicoli, un modulo Track Builder a tema, elementi di personalizzazione per il seminterrato e il profilo del giocatore, insieme ad un nuovo ambiente in cui i giocatori possono rivivere le esilaranti avventure della classica serie animata: Looney Tunes Adventure Park. Questo è un parco a tema diviso in 4 aree, incluso l'iconico set desertico dell'epico fallimento di Wile E. Coyote.

Ci viene anche ricordato che l'espansione dei Looney Tunes è inclusa nell'Hot Wheels Pass Vol. 3. Comunque sia potrà essere acquistata anche separatamente.

Insieme all'espansione Looney Tunes, l'HOT WHEELS™ Pass Vol. 3 include anche 9 veicoli, 3 Pack per la personalizzazione a tema e 3 moduli Track Builder, quest'ultimo può essere acquistato dal 9 giugno, 2022.