Ubisoft non si venderà per meno di 60€ ad azione, stando a delle voci di corridoio

Ubisoft non avrebbe intenzione di vendersi per meno di 60€ ad azione, almeno stando a delle nuove voci di corridoio, raccolte da Dealreporter. Ad averlo svelato sarebbero stati alcuni azionisti e persone al corrente delle mosse di Ubisoft, che avrebbero parlato di una richiesta di almeno 60€ per azione, tendente verso i 70€.

Ubisoft comunque preferirebbe addirittura qualcosa di più, ossia 100€ per azione, considerando la sua storia di lunga data.

Ubisoft si venderà come fatto da Activision?

Le indiscrezioni su di una possibile acquisizione di Ubisoft vanno moltiplicandosi ormai da tempo. Si parla di un interessamento da parte di Blackstone e KKR, due compagnie finanziarie, ma anche della volontà della famiglia Guillemot, guidata da Yves Guillemot, il CEO di Ubisoft, di acquistare azioni dell'editore per evitare scalate e rimanere indipendenti.

Al momento di scrivere questa notizia il valore delle azioni di Ubisoft è di circa 48€ l'una, dopo un declino che dura ormai da qualche anno, nonostante alcune decise risalite di prezzo.