LG 27GP950 UltraGear Gaming Nano IPS 27 pollici: la recensione del monitor 4K a 160 Hz

Parliamo di cifre oggi enormemente superiori agli 800€ necessari per acquistare un pannello come questo che impacchetta una risoluzione 4K con refresh fino a 160 Hz in una diagonale da 27 pollici, restituendo di conseguenza una definizione molto elevata anche con il naso a un paio di palmi dal pannello. Ed è un fattore importante perché stiamo parlando di un monitor da scrivania , tra l'altro dotato di uno stand che consente anche di ruotare il pannello in verticale, e non di un televisore.

Caratteristiche hardware

Il monitor LG 27GP950 UltraGear Gaming Nano IPS 27 pollici

Il monitor LG 27GP950 UltraGear Gaming Nano IPS 27 pollici fa parte di un'ondata di schermi che, adatti anche ai creator, cercano di rendere più appetibile il 4K da scrivania, ormai alla portata anche di GPU di fascia medio-alta grazie a tecnologie di upscaling sempre più raffinate, facendo leva sul rapporto tra offerta complessiva e prezzo. Ed è un fattore, quest'ultimo, che rientra senza dubbio tra i meriti di uno schermo che con 800 euro risulta più economico di modelli dalle caratteristiche paragonabili. Quelli che costano meno infatti, si accontentano di refresh più bassi o di una copertura del colore inferiore, condividendo con lo schermo LG compromessi analoghi in termini di contrasto e uniformità dei neri, che sono poi i principali punti deboli di questa tipologia di monitor.

Niente porte USB-C, ma la connettività del monitor LG 27GP950 UltraGear Gaming Nano IPS 27 pollici è sufficiente a soddisfare gran parte delle esigenze

In questo caso parliamo di un pannello da 10-bit (8-bit+FRC), con una copertura dichiarata della gamma DCI-P3 del 98%, che oltre a garantire una definizione elevata, grazie alla combinazione tra 4K e diagonale da 27 pollici, gode di un refresh di 160 Hz, seppure in overclock. La frequenza stock, infatti, è di 144 Hz, ma è comunque più che sufficiente per sfruttare le console di nuova generazione e per spremere il suo compagno d'elezione, un PC di fascia alta equipaggiato con una scheda video all'altezza. Ma è proprio di fronte alla spesa necessaria per sfruttare uno schermo del genere che i punti deboli di questa tipologia di display possono risultare indigesti.

Parliamo, come anticipato, del contrasto limitato e di una luminanza non certo eccezionale di 400 nit, anche se l'illuminazione WLED a 16 zone garantisce un picco di ben 750 nit in funzione dell'HDR. Eppure offre il fianco alle critiche a causa di un Local Dimming implementato in modo decisamente poco efficace. Inoltre tra le note non proprio esaltanti del monitor LG troviamo anche la mancanza di un meccanismo per la rotazione del pannello sull'asse orizzontale, una connettività più limitata rispetto a modelli simili e un ampio uso della plastica anche per il sostegno. Ma è bene chiarire che la plastica è robusta, che la qualità costruttiva è buona e che il monitor LG nasconde bene la sua ricerca del risparmio. Anzi, in alcuni campi si distingue in positivo.

Tra le caratteristiche del monitor LG 27GP950 UltraGear Gaming Nano IPS 27 pollici c'è anche un'illuminazione RGB abbastanza potente da fungere da luce ambientale

Tra gli elementi di spicco dell'LG 27GP950 UltraGear Gaming Nano IPS 27" troviamo cornici sottilissime, ottimizzazione Waves MaxxAudio per il jack audio da 3.5 mm, illuminazione RGB con rotella dedicata abbastanza potente per poter fungere anche da luce ambientale e un menù con stick di controllo che consente di accedere a parecchie funzionalità. Si parte dal più ovvio overdrive, con tre impostazioni per portare il tempo di risposta fino al millisecondo GtG dichiarato, per arrivare alla regolazione del colore a 6 assi, importante per uno schermo che strizza l'occhio anche ai creator.

Va inoltre detto che per quanto più limitata rispetto a quella di monitor simili, la connettività non manca di nulla ed è più che sufficiente per soddisfare le necessità più disparate. Include infatti 2 porte USB-A, da abilitare collegando il cavo USB-B, e tutte le uscite video necessarie tra la DisplayPort 1.4 con DSC, necessaria per arrivare al 4K a 160 Hz, e ben due porte HDMI delle quali non viene menzionata la versione nelle specifiche, forse a causa del caos generato con l'eliminazione dello standard HDMI 2.1, ma che godono delle specifiche più avanzate con la possibilità di condurre segnale video 4K a una velocità di 120 Hz. Risulta quindi possibile sfruttare a fondo le console, VRR incluso.

Scheda tecnica LG 27GP950 UltraGear Gaming Nano IPS 27"