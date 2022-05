Suda51 potrebbe rivelare il suo prossimo gioco entro la fine di quest'anno

Suda51 è al lavoro su di un nuovo gioco, che potrebbe essere svelato entro la fine di quest'anno. Nel mentre la sua Grasshopper Manufacture è al lavoro sui port per console PlayStation, Xbox e PC di No More Heroes 3, per ora disponibile solo su Nintendo Switch.

La notizia è arrivata in un'intervista fatta con il canale YouTube NetEase Games, in cui Suda51 ha parlato del futuro dello studio. A quanto pare l'acquisizione da parte di NetEase non cambierà la filosofia di fondo dello sviluppo, che rimarrà libera e creativa e che caratterizza anche il nuovo gioco: "Mi chiedo quando potremo fare l'annuncio? Forse verso la fine dell'anno?"

Suda non ha escluso che l'annuncio possa slittare al prossimo anno, nonostante sia ansioso di mostrare qualcosa: "Voglio sbrigarmi e mostrare a tutti ciò che stiamo facendo."

Di questo nuovo progetto non si è visto nulla, ma durante il video è stato inquadrato un computer con l'immagine di un Power Ranger. Che le due cose siano legate? Impossibile dirlo e francamente sarebbe abbastanza assurdo che un gioco di un franchise come quello Power Ranger fosse svelato in questo modo. Certo, stiamo parlando di Suda51, quindi non si può mai dire.