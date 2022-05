Stranger Things 4: vediamo il trailer finale in italiano della serie Netflix in arrivo

Stranger Things 4 si presenta con il trailer finale in italiano, pubblicato oggi da Netflix per la sua attesissima serie TV che è finalmente in arrivo, con lancio previsto per questo venerdì, 27 maggio 2022, per tutti gli abbonati al servizio video.

Ricordiamo che quella che vedremo a partire da questa settimana è solo la prima parte della quarta stagione di Stranger Things, con gli altri episodi che sono invece previsti a partire dal primo luglio 2022. Il video è composto da un veloce montaggio di scene, tanto da non far capire precisamente i contenuti di questa ma piuttosto calarci nel clima della nuova stagione.

Quello che risulta chiaro, in ogni caso, è che anche questa volta i protagonisti avranno a che fare con una minaccia ultraterrena di notevole entità, che li trascinerà via dalle loro normali esistenze di studenti per continuare la loro lotta clandestina contro nemici da altre dimensioni.

Per saperne di più, ma senza spoiler, vi rimandiamo alla recensione di Stranger Things 4 pubblicata proprio nelle ore scorse su queste pagine, mentre per rimettervi in pari con gli eventi della serie c'è anche un comodo speciale che riepiloga dove eravamo rimasti con le prime 3 stagioni di Stranger Things, tutto in attesa della continuazione delle avventure prevista per questo venerdì 27 maggio 2022.