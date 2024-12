Epic Games Store ha rivelato il gioco gratis di oggi, 12 dicembre

Il gioco gratis di oggi su Epic Games Store è The Lord of the Rings: Return to Moria, l'interessante survival ambientato nel mondo de Il Signore degli Anelli: sarà possibile scaricarlo senza alcun costo fino alle 17.00 del 19 dicembre.

Avrete dunque a disposizione una settimana di tempo per scaricare il titolo sviluppato da Free Range Games, e la procedura è molto semplice: vi basterà raggiungere la pagina di The Lord of the Rings: Return to Moria su Epic Games Store, effettuare l'accesso con le vostre credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni".

Dopo aver seguito le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operaziome, il gioco risulterà collegato al vostro profilo Epic Games Store per sempre: ciò significa che potrete scaricarlo e installarlo nel momento in cui lo desiderate e ogni volta che vorrete.