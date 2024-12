L'aggiornamento di Dragon Ball: Sparking! Zero è disponibile, scopriamo le novità

Bandai Namco ha annunciato che l'aggiornamento di Dragon Ball: Sparking! Zero è disponibile: si tratta di un update gratuito che introduce diverse novità, fra cui la possibilità di utilizzare lo schermo condiviso in qualsiasi scenario anziché nella sola Stanza dello Spirito e del Tempo.

Non è finita qui: l'aggiornamento aggiunge anche una funzione che consente di cambiare il metodo di visualizzazione dei personaggi nei menu, introduce la possibilità di saltare le animazioni di introduzione alla battaglia nelle partite in multiplayer e nascondere eventualmente la propria squadra agli occhi dell'avversario in fase di preparazione.

Ci sono nuove opzioni per la telecamera, che può essere regolata per risultare più vicina, ed è stata anche inserita una nuova azione di movimento rapido, la High-Speed Dragon Dash, per scattare verso l'avversario: per eseguirla bisogna premere R2 e tenere premuto X (o A su Xbox).