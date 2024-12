Post Malone dà il via al suo evento in Hunt: Showdown 1896 con due nuovi trailer

Post Malone's Murder Circus comincia oggi in Hunt: Showdown 1896, contestualmente all'arrivo del gioco nel catalogo riservato agli abbonati a Xbox Game Pass. L'evento ci terrà compagnia fino al 10 febbraio, con tutte le sue novità.

Per l'occasione, il cantante americano compare in ben due differenti trailer che contribuiscono a immergerci nelle inquietanti atmosfere di questo scenario circense, che farà da sfondo alle nostre battute di caccia insieme a equipaggiamento e nemici inediti, e molto altro ancora.

Nel gioco Post Malone interpreta il ruolo di un cacciatore determinato a vendicarsi nei confronti di un artefatto conosciuto come HelioStone, che compare in maniera casuale in giro per il mondo, dando vita ogni volta a un perverso carnevale dai risvolti violenti e micidiali.

Il nuovo, raccapricciante mostro introdotto all'interno dell'evento Post Malone's Murder Circus è la Ursa Mortis, ovverosia ciò che resta di un orso colpito da una tremenda maledizione e trasformato in una creatura feroce, inarrestabile e orribile a vedersi.