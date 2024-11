Post Malone parla di Hunt: Showdown 1886 e accenna a una futura collaborazione

L'intervista con Lussier si è spinta ad analizzare diversi aspetti del gameplay , dall'importanza dell'audio all'efficacia di determinati strumenti, per arrivare infine a un'analisi dei nemici e dei boss presenti nelle mappe.

Avendo macinato qualcosa come quattrocento ore, l'artista ha ben chiari gli elementi che lo hanno fatto innamorare di Hunt: Showdown 1886, a partire dal realismo degli scontri legato al basso time-to-kill per arrivare alle armi e alla loro resa durante l'azione.

Malone ha detto di aver scoperto Hunt: Showdown 1886 grazie ad alcuni amici e di aver passato la maggior parte degli ultimi mesi su questa esperienza action survival, avvertendone la mancanza quando si trovava on the road e non aveva la possibilità di giocare.

Post Malone gioca a Hunt: Showdown 1886 ed è stato invitato a parlarne con il game director Scott Lussier, accennando a una futura collaborazione che non mancherà di entusiasmare i fan del cantante e quelli del titolo Crytek.

In cosa consisterà la collaborazione?

Lo scorso agosto Hunt: Showdown 1896 ha stabilito un record su Steam grazie all'aggiornamento ed è chiaro che Crytek vuole tenere alto l'interesse degli utenti, coinvolgendo in questo caso un artista celebre e seguito come Post Malone.

Non è tuttavia dato sapere in cosa consisterà esattamente questa collaborazione: per il momento gli sviluppatori si sono limitati a pubblicare nel gioco il testo di una sorta di ballata dedicata appunto a Malone.

La sensazione è che il cantante stesso entrerà a far parte dell'oscuro mondo di Hunt: Showdown 1896, come del resto già capitato in altri casi e con altri titoli.