Hunt: Showdown 1896 ha stabilito un record su Steam grazie all'aggiornamento

L'abbiamo provato!

Come avrete visto, nei giorni prima del lancio abbiamo provato Hunt: Showdown 1896 e le sue novità, che includono una mappa completamente inedita, alcune ottimizzazioni lato gameplay, un'interfaccia di sistema rivisitata e una riorganizzazione dei contenuti.

L'aggiornamento tecnico ha costituito per il gioco un vero e proprio passaggio alle piattaforme di attuale generazione, segnato anche dall'abbandono di PS4 e Xbox One in favore di PS5 e Xbox Series X|S, mantenendo però i progressi legati ai profili degli utenti che vorranno tornare dopo l'acquisto di una nuova console.

Il picco registrato su Steam rappresenta senza dubbio un'ottima notizia per Hunt: Showdown 1896, ma i feedback negativi arrivati in questi giorni non possono che destare preoccupazione: vedremo se e come Crytek reagirà alle richieste degli utenti.