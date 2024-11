Hunt: Showdown 1896 presenta l'evento di Post Malone con un trailer

Crytek ha presentato con un teaser trailer l'evento di Hunt: Showdown 1896 con Post Malone: intitolato Post Malone's Murder Circus, sarà disponibile a breve per i possessori del gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Post Malone's Murder Circus ci condurrà in un mondo da incubo, una sorta di perverso carnevale reso tale dai poteri di un misterioso artefatto noto come HelioStone. Il personaggio interpretato da Malone, motivato dal desiderio di vendetta, proverà a individuarlo e distruggerlo.

Il Circo si manifesta in momenti e in luoghi apparentemente casuali, dunque Post si trova spesso testimone dei suoi infausti effetti ma non abbastanza in tempo da impedire che si verifichino, sia che assoldi altri cacciatori sia che si muova in solitaria: l'HelioStone continua a sfuggirgli.

L'evento introduce anche un nuovo mostro, Ursa Mortis: una creatura aberrante, frutto della trasformazione di un orso che gira per la mappa in cerca di prede su cui avventarsi. Saremo in grado di abbatterla?