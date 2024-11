GTA 6 sembra sfruttare tecnologie all'avanguardia anche nella generazione procedurale, dice Rockstar Games

Mentre rimaniamo in attesa di qualsiasi notizia ufficiale riguardante GTA 6, facilmente il gioco più atteso in assoluto di questi anni, possiamo provare a trarre qualche dettaglio dai curriculum online dei membri di Rockstar Games, come in questo caso nel quale un profilo LinkedIn riporta notizie su tecnologie all'avanguardia e generazione procedurale utilizzate nello sviluppo del gioco.

Il profilo in questione si riferisce a Ryan Woods, principal engine programmer di Rockstar Games che sta lavorando o ha lavorato a Grand Theft Auto 6 e dunque può essere considerato una fonte decisamente informata dei fatti, che possiamo prendere in considerazione anche se le informazioni sono estremamente vaghe, ovviamente.

Come è tradizione, anche GTA 6 è costruito sul motore grafico RAGE proprietario del team, ma verosimilmente si tratta di una versione molto avanzata del software utilizzato per i capitoli precedenti della serie.