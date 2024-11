GTA 6 non ha ancora una data d'uscita ma ha già vinto un premio, lasciando Rockstar Games a bocca aperta

GTA 6 non ha ancora una data d'uscita ufficiale , ma ha già vinto un premio, tanto che gli sviluppatori di Rockstar Games sono rimasti a bocca aperta per il riconoscimento ricevuto. A premiare GTA 6 come il gioco più atteso del 2025, ossia il "Most wanted", sono stati i Golden Joystick Awards . Non che ci volesse molto a capire che i fan lo stanno aspettando come la manna dal cielo e che, quando disponibile, il nuovo Grand Theft Auto potrebbe infrangere numerosi record.

GTA 6, naturalmente

Considerate che il premio in questione viene assegnato tramite voto popolare. Chi più di GTA 6 avrebbe potuto vincerlo? Non c'era davvero partita, nonostante i concorrenti fossero tutti nomi di grosso calibro, alcuni con delle comunità enormi: Monster Hunter Wilds, Indiana Jones e l'antico Cerchio, Death Stranding 2: On The Beach, Civilization VII, Hollow Knight Silksong, Fable, DOOM: The Dark Ages, Assassin's Creed Shadows e Ghost of Yōtei. Parliamo di titoli che potrebbero diventare dei grandi successi, ma prevediamo che nessuno si avvicinerà alle vendite di GTA 6.

A ritirare il premio a nome di Rockstar Games era presente uno sviluppatore, che ha dichiarato stupefatto: "Grazie mille per questo incredibile premio. Un enorme grazie anche a tutti i fan. Ovviamente senza il loro supporto, loro sono la cosa più importante per noi e significano molto per noi a Rockstar. Ci sono moltissime persone che stanno facendo cose straordinarie su Grand Theft Auto 6. Cose assolutamente sconvolgenti, quindi è un vero onore poter salire qui e accettare questo premio a nome di tutti. Vorrei che più membri del team potessero essere qui. Grazie mille a tutti. Grazie."

Da sottolineare che tra poche settimane, Rockstar Games potrebbe vincere lo stesso premio ai The Game Awards. È stato annunciato questa settimana che è in corsa per il riconoscimento di "Most Anticipated Game" insieme a Death Stranding 2: On The Beach, Ghost of Yōtei, Metroid Prime 4: Beyond e Monster Hunter Wilds. Gli avversari sono più o meno gli stessi, ma sappiamo tutti che le possibilità che perda sono remote.