Helldivers 2 ha raggiunto un nuovo traguardo di giocatori su PC e PS5

Durante l'assegnazione del premio come Best Multiplayer Game ai The Golden Joystic Awards 2024 , alcuni membri del team di sviluppo hanno svelato che Helldivers 2 ha superato quota 15 milioni di giocatori (al minuto 59 del video qui sotto), che digientemente hanno esportato la democrazia per conto della Super Terra.

I numeri di vendita di Helldivers 2

Considerando che lo sparatutto multiplayer non è incluso all'interno del PlayStation Plus Extra o in altri servizi in abbonamento è probabile che il numero di copie vendute sia simile o comunque molto vicino a questa cifra. Se ciò venisse confermato, parliamo di un incremento di circa 3 milioni di copie rispetto ai dati ufficiali di Sony che parlavano di ben 12 milioni di copie vendute su PS5 e PC al 31 marzo 2024.

Ricordiamo che tra l'altro Helldivers 2 ha soffiato a God of War Ragnarok il record come titolo in esclusiva console più venduto velocemente di sempre ed è attualmente il gioco PlayStation più venduto su PC, giusto per dare un'idea del successo esplosivo e per certi versi inaspettato del titolo di Arrowhead Games Studio.

