I Golden Joystick Awards 2024 annunciano i finalisti per l'Ultimate Game of the Year

Gli organizzatori dei Golden Joystick Awards 2024 hanno annunciato i finalisti per l'Ultimate Game of the Year, il premio più importante e ambito della nuova edizione dell'evento, che si svolgerà il prossimo 21 novembre a partire dalle 17.00.

Animal Well

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Dragon Age: The Veilguard

Final Fantasy 7 Rebirth

Helldivers 2

Metaphor: ReFantazio

Satisfactory

Silent Hill 2

Tekken 8

Come si può vedere, nell'elenco spiccano alcuni fra i titoli più celebrati dalla critica nel corso di quest'anno, come Astro Bot, Black Myth: Wukong, Call of Duty: Black Ops 6, Silent Hill 2 e Tekken 8, insieme a gioiellini indie come Balatro e Animal Well.